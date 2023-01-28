Во Владимирской области 28 января 2023 года коронавирус выявили у 28 человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 28 января 2023 года лабораторно подтверждено 28 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам региона: 6 сл. в г.Владимире, 5 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Александровском, 3 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Собинском, 1 сл. в Камешковском, 2 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179153 случая заболевания (49736 сл. в г. Владимире, 19347 сл. в Муромском, 21167 сл. в Ковровском, 6378 сл. в Петушинском, 8634 сл. в Кольчугинском, 10975 сл. в Александровском, 7241 сл. в Юрьев-Польском, 15956 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3584 сл. в Собинском, 1984 сл. в г. Радужный, 5836 сл. в Киржачском, 4098 сл. в Камешковском, 3306 сл. в Гороховецком, 4570 сл. в Меленковском, 6055 сл. в Вязниковском, 6226 сл. в Суздальском, 2321 сл. в Селивановском).