Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 января 2023 6:13

Во Владимирской области в выходные обещают небольшие снегопады

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики из владимирского ЦГМС дали прогноз на ближайшие выходные - 28-29 января. И становится видно, что владимирцев ожидает стабильная погода, без излишних крайностей.

Так, в ближайшие дни жителей 33 региона ожидают небольшие снегопады и гололедица. Температура будет колебаться в районе -2... -11 градусов. Более подробный прогноз ниже.

28 января: Облачно. Ночью небольшой снег. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10…-5 °С, днем -7…-2 °С.

29 января: Облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-6°С, днем -7…-2 °С.