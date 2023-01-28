Во Владимирской области в выходные обещают небольшие снегопады

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Синоптики из владимирского ЦГМС дали прогноз на ближайшие выходные - 28-29 января. И становится видно, что владимирцев ожидает стабильная погода, без излишних крайностей.

Так, в ближайшие дни жителей 33 региона ожидают небольшие снегопады и гололедица. Температура будет колебаться в районе -2... -11 градусов. Более подробный прогноз ниже.

28 января: Облачно. Ночью небольшой снег. Днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10…-5 °С, днем -7…-2 °С.

29 января: Облачно. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью -11…-6°С, днем -7…-2 °С.