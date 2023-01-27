В Гусь-Хрустальном пожарные спасли из горящего дома кошку Няшу

Фото: кадр с видео ГУ МЧС России по Владимирской области

Как ранее сообщили в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, пожар в жилом доме на улице Лесная вспыхнул утром 27 января, сигнал о возгорании поступил диспетчерам Гусь-Хрустального пожарно-спасательного гарнизона в 07.50.

Прибывшие на место расчеты выяснили, что в доме на момент возгорания находилось четыре человека, все они успели выйти наружу. Однако хозяйка рассказала сотрудникам МЧС, что внутри осталась двухлетняя Няша — кошка семейства.

Тут же пожарные направились внутрь и обнаружили животное недалеко от входа. К тому моменту кошка успела сильно надышаться угарным газом, так что ее немедленно вынесли на улицу и принялись откачивать при помощи дыхательного аппарата.

К счастью, это дало результат — вскоре кошка пришла в себя, начала дышать самостоятельно и была передана хозяйке, вместе с которой теперь проходит лечение и восстановление.