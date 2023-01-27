В Доброграде пройдёт чемпионат и первенство Владимирской области по ездовому спорту

фото с сайта Правительства Владимирской области

27 января в Ковровском районе стартуют чемпионат и первенство Владимирской области по ездовому спорту. Организаторы обещают участие представителей 12 регионов страны: 150 спортсменов и 500 собак. Уже сегодня на лыжной трассе Доброграда в 20 часов начнётся ночной этап соревнований, 28 и 29 января начало заездов в 10 часов.

«Это уже наши четвёртые соревнования, – говорит Олег Фролов, президент Федерации ездового спорта Владимирской области. – Первая гонка набрала 20 участников, а теперь нас 150. Самому младшему спортсмену – 5 лет, самому старшему – 65».

Федерации ездового спорта Владимирской области всего полтора года. В октябре сборная региона привезла девять наград чемпионата и первенства России по ездовому спорту, причём восемь из них – высшей пробы.