Владимирская военная прокуратура отказалась от иска о блокировке новостного сайта ООН

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Ленинский районный суд прекратил производство по иску 19 военной прокуратуры армии, расположенной во Владимирской области. Та в начале января потребовала через суд заблокировать новостной сайт ООН, а также сайт турецкого информационного агентства Anadolu. Информацию можно найти на сайте суда.

В изначальном иске, поданном 11 января, содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr. Также в иске указано, что заинтересованным лицом по делу выступает региональное отделение Роскомнадзора. Первое заседание по делу было назначено на 27 января 2023 года. И сегодня прокуратура от иска отказалась. А судья принял отказ и закрыл дело.

Кстати, это не первый случай, когда военная прокуратура Владимирской области подает иски с требованием заблокировать какой-либо из иностранных сайтов. Так, в апреле военной прокуратурой Владимирского гарнизона в ходе мониторинга Интернета были выявлены сайты, содержащие сведения, раскрывающие потери личного состава Вооруженных сил РФ в период проведения специальной военной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные.