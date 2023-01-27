Владимирские улицы ото льда убирают с помощью нового оборудования

фото с сайта мэрии

Наряду с различным навесным оборудованием для зимней уборки муниципальный «Центр управления городскими дорогами» теперь применяет еще одно актуальное приспособление. Дисковый скалыватель снежного наката ССНД-45 предназначен для уборки льда и спрессованного снега с проезжей части и тротуаров.

Оборудование устанавливается на мини-погрузчик. При движении диск скалывателя приподнимает и раскалывает лед и уплотненный снег с поверхности дороги, не задевая и не повреждая асфальтовое покрытие.

К примеру, вчера с помощью скалывателя за одну рабочую смену убрали снежный накат с тротуаров на улице Белоконской. Площадь очистки составила более 1000 кв. метров. Вручную эту работу пришлось бы выполнять бригаде уборщиков из пяти человек в течение полной рабочей смены.