Главой администрации Судогодского района стал Валерий Сафонов

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27 января состоялся конкурс на замещение вакантной должности главы администрации Судогодского района. На нём рассматривались две кандидатуры, допущенные комиссией до конкурсных испытаний: исполняющий обязанности главы районной администрации Валерий Сафонов и директор АНО «Служба мониторинга по Владимирской области», председатель совета регионального отделения Российского союза спасателей Николай Зацепин.

Оба кандидата прошли тестирование на знание основ муниципального управления, представили депутатам районного Совета своё видение социально-экономического развития муниципального образования. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Валерия Сафонова.

Валерий Владимирович Сафонов родился в 1977 году в Гороховце, получил три высших образования. Работал в банковской сфере, с 2011 года – в структуре органов местного самоуправления, с 2016 по 2022 год замещал должность главы администрации Вяткинского сельского поселения Судогодского района. 16 декабря 2022 год был назначен исполняющим обязанности главы администрации Судогодского района.