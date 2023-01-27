Обвиняемый в растрате экс-руководитель "ДСУ-3"выплатил уволенным замам больше двух миллионов

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7 февраля начнется рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя ГУП «ДСУ-3».

Согласно обвинительному заключению, с 22 мая по 23 июля 2020 года заместитель генерального директора ГУП «ДСУ-3» Роман Головин решил избавиться от шести критикующих его замов, уволив их за один день, без отработки и без возможности отозвать свое заявление на увольнение, за денежное вознаграждение.

Так, с 23 июля 2020 года по 29 апреля 2021 года по указанию Головина, в нарушение трудового законодательства, были уволены шесть заместителей, каждому из которых незаконно за счет средств государственного предприятия были выплачены пособия на общую сумму 2 754 556 рублей. Предприятию был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Действия Головина квалифицированы органами предварительного следствия по статье "растрата в особо крупном размере".