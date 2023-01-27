За неделю жители Владимирской области отдали мошенникам почти 18 миллионов рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За неделю в регионе совершено 43 преступления с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Потерпевшие лишились в общей сложности почти 18 миллионов рублей.

18 января в полицию обратилась 66-летняя жительница Владимира, которая сообщила, что лишилась 2 миллионов. Она поверила звонившему, который сообщил о сомнительных операциях, проводимых по ее расчетному счету, и предложил перевести сбережения на якобы безопасный счет. Поверила аферистам и жительница Александрова, которая в этот же день лишилась1,9 миллиона рублей.

На предложение о возможности получения «легкого» дополнительного заработка 19 января откликнулась 49-летняя жительница Коврова. Мошенникам потерпевшая перечислила 850 тысяч рублей.

Совместная работа полицейских и сотрудников одного из городских салонов связи позволила пресечь дистанционное преступление. Менеджер салона заподозрила неладное, когда клиент просил помочь с переводом 500 тысяч рублей. Прибывший полицейский поговорил с мужчиной и убедил не совершать перевод неизвестным людям.

В аналогичной ситуации оказалась 28-летняя местная жительница. Девушка обратилась к сотруднику банка для оформления кредита на 1,8 миллиона рублей. Поведение клиентки, которая беспрерывно смотрела в экран мобильного телефона, показалось странным, и он вызвал полицию.