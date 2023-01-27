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НовостиПроисшествия27 января 2023 9:15

В Гусь-Хрустальном сгорел жилой дом на улице Лесная

Пожар случился утром 27 января
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.50 диспетчерам пожарной охраны поступил звонок с улицы Лесная, где загорелся дом №5.

Вскоре на место прибыл 21 сотрудник МЧС на четырех пожарных машинах. К моменту их приезда внутри дома наблюдалось сильное задымление.

Внутрь направилось два звена газодымозащитников, которым удалось локализовать и ликвидировать пламя на площади 50 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал, в самом доме сгорела внутренняя отделка и часть вещей.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.