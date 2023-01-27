В Меленках бизнесмена наказали за незаконно работавших мигрантов

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Меленковского района была проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой обнаружился факт нарушения, допущенный местным предпринимателем.

Установлено, что во время работ по укладке асфальта в Меленках в декабре 2022 года бизнесмен привлек к труду четырех граждан Узбекистана, у которых отсутствовали разрешения на работу в России.

По данным фактам на предпринимателя было возбуждено четыре дела об административном правонарушении «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного работника».