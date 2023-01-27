В особой экономической зоне «Доброград-1» готовятся к запуску первые производственные площадки

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Глава региона продолжает знакомство с резидентами особой экономической зоны «Доброград-1».

В селе Алачино развернулось строительство тепличного комплекса компании «Доброград АГРО». Резидент планирует возвести 6 туннельных теплиц на площади 0,6 га с перспективой развития до 3 га. В них компания будет выращивать клубнику, салаты и зелень, а также новый для нашей страны гибрид брокколи – брокколини. Также в тепличном производстве будет использоваться инновационная технология выращивания салатов и зелени – вертикальная ферма. Инвестиции в создание тепличного комплекса составили 75 млн рублей.

На въезде в особую экономическую зону уже построены очистные сооружения, они готовятся к запуску весной этого года. Построен водозабор. Остаётся решить проблему с электричеством. Уже строится дорожная сеть, которая соединит Алачино и Доброград, и тогда появится сквозная дорога от промышленной до жилой зоны.

- Всё развивается согласно плану. На подходе от 3 до 5 новых инвесторов, которые ожидают завершения работ по коммуникациям, – сообщил Александр Авдеев.

На территории Новосельского сельского поселения работает компания «ИНТЕКС». Она планирует выпускать здесь чулки, гольфы, колготки, бандажи, бинты, пояса, беруши. Есть планы по выпуску продукции для нужд военных. Объём инвестиций за первые пять лет составит 241 миллион рублей.

В завершение рабочей поездки Александр Авдеев оценил перспективы развития «Хоум Электро Системс». Действующий резидент получил разрешение на строительство и приступил к работам в рамках инвестпроекта «Создание современного предприятия по изготовлению тепловых насосов». Объём инвестиций составляет около 155 млн рублей, планируется создание 34 новых рабочих мест. Производственный корпус уже построен, запуск планируется на февраль – март 2023 года.