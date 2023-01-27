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НовостиПроисшествия27 января 2023 7:38

В Гусь-Хрустальном местная жительница задержана за кражу косметики

Также дама забирала из торговых точек предметы личной гигиены
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Гусь-Хрустального задержали 38-летнюю гусевчанку, которая обвиняется в совершении повторных мелких краж, за что на нее возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, женщина приходила в супермаркеты и тайно похищала оттуда косметику, предметы личной гигиены, а также кофе. В общей сложности она украла товара на 4000 рублей.

Все украденное женщина затем продавала местным жителям, а полученные деньги тратила на свои цели.

Сейчас полицейским известно о пяти эпизодах таких краж, расследование уголовного дела продолжается.