В Гусь-Хрустальном местная жительница задержана за кражу косметики

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники полиции Гусь-Хрустального задержали 38-летнюю гусевчанку, которая обвиняется в совершении повторных мелких краж, за что на нее возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, женщина приходила в супермаркеты и тайно похищала оттуда косметику, предметы личной гигиены, а также кофе. В общей сложности она украла товара на 4000 рублей.

Все украденное женщина затем продавала местным жителям, а полученные деньги тратила на свои цели.

Сейчас полицейским известно о пяти эпизодах таких краж, расследование уголовного дела продолжается.