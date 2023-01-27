Во Владимирской области 27 января коронавирус подтвержден у 23 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 января лабораторно подтверждено 23 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

5 случаев во Владимире, 4 - в Муромском, 3 - в Ковровском, по 2 - в Петушинском, Гусь-Хрустальном, Киржачском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Гороховецком и Суздальском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 179125 случаев заболевания (49730 сл. в г. Владимире, 19342 сл. в Муромском, 21162 сл. в Ковровском, 6378 сл. в Петушинском, 8634 сл. в Кольчугинском, 10974 сл. в Александровском, 7241 сл. в Юрьев-Польском, 15953 сл. в Гусь-Хрустальном, 1739 сл. в Судогодском, 3583 сл. в Собинском, 1984 сл. в г. Радужный, 5836 сл. в Киржачском, 4097 сл. в Камешковском, 3304 сл. в Гороховецком, 4569 сл. в Меленковском, 6053 сл. в Вязниковском, 6225 сл. в Суздальском, 2321 сл. в Селивановском).