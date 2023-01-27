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НовостиОбщество27 января 2023 6:24

На главу администрации Суздаля возбудили административное дело за уборку снега

Оказалось, зимние осадки складируют с серьезными нарушениями
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку соблюдения законодательства в части уборки снега на территории города. В ходе проверки было установлено, что в Суздале есть три площадки, на который вывозят снежные осадки.

Но сами площадки не имеют водонепроницаемого покрытия и обваловки сплошным земляным валом. Все это может привести к загрязнению участка, а также к причинению вреда природе.

По результатам проверки в Суздальский районный суд прокуратура направила исковое заявление, потребовав от мэрии привести площадки в порядок. На главу администрации Суздаля было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».