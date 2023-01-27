На кресло главы администрации Гороховецкого района претендуют три человека

Оксана Рябовол. Фото с сайта администрации Гороховецкого района

25 января состоялось заседание конкурсной комиссии по допуску претендентов для участия в конкурсе на должность главы администрации Гороховецкого района.

По информации Зебра-тв, на должность претендуют: Светлана Кащенко - заведующая отделом общего образования управления образования администрации Гороховецкого района; Оксана Рябовол — и.о. главы администрации Гороховецкого района; Андрей Чистяков — руководитель муниципального казенного учреждения «Административный центр Гороховецкого района».

Конкурс состоится 1 февраля в 10 часов. Кандидаты пройдут тест на знание законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе, и также представят своё видение перспектив развития района.

Заседание Гороховецкого райсовета, на котором будет назначен глава района, запланировано на 1 февраля на 15 часов.