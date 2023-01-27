Главой администрации Киржачского района стал Сергей Будкин

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

26 января Совет народных депутатов Киржачского района принял решение назначить Сергея Будкина на должность главы районной администрации по итогам состоявшегося конкурса.

В нём приняли участие допущенные комиссией до конкурсных испытаний исполняющий обязанности главы районной администрации Сергей Будкин и начальник управления экономики, аграрной, инвестиционной политики и природопользования администрации района Надежда Попова. Депутаты поддержали Сергея Будкина. Также его лично поздравила с победой Министр внутренней политики Владимирской области Татьяна Адулова.

Сергей Будкин родился в 1972 году в Сахалинской области, имеет высшее образование. С 1990 по 2014 год проходил военную службу, работал заместителем Губернатора Сахалинской области, главным федеральным инспектором по Сахалинской области, главой городского округа Дзержинский Московской области. 22 декабря 2022 года был назначен и.о. главы администрации Киржачского района.