Во Владимирской области число вакансий в 4 раза больше, чем количество безработных

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В базу актуальных вакансий на платформе «Работа России» работодатели Владимирской области внесли почти 16 тысяч предложений о работе. Количество представленных вакансий почти в 4 раза превышает численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости.

«Топ профессий, востребованных в регионе, возглавляют швеи – на платформе «Работа России» заявлено 2,5 тысячи таких вакансий. Далее следуют операторы (874 вакансии), слесари (732), врачи (711), инженеры (605), медсёстры (486), уборщики территорий (454), водители (398) и менеджеры (303)», – сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.

Также работодателям области требуются затяжчики обуви, такелажники, переводчики, но представители таких профессий не зарегистрированы в региональных центрах занятости населения.

По состоянию на 24 января в регионе зарегистрировано 3998 безработных, количество вакансий на ту же дату – 15771. В структуре заявленных вакансий 66 процентов приходится на негосударственный сектор экономики, в основном это обрабатывающие производства.

Всего за 2022 год в органы службы занятости обратились 24 тысячи человек, уровень трудоустройства которых составил 78 процентов (на 11 процентов выше показателей предыдущего года).