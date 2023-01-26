Трое самарцев во Владимирской области сбывали фальшивые 5-тысячные купюры

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ковровский городской суд признал виновными троих жителей Самарской области в хранении, перевозке и сбыте фальшивых купюр. Пятитысячные банкноты они сбывали во Владимирской области.

Все началось с того, что мужчина и женщина в январе 2022 года через интернет заказали себе 4 фальшивые купюры номиналом в 5 тысяч рублей. Позже они забрали их из тайника в Московской области и поехали с ними в Ковровский район. Здесь в сельских магазинах они покупали что-то недорогое и получали сдачу (не менее 16 тысяч рублей плюс товар на 4 тысячи). Преступникам понравилось. Еще один тайник с третьим другом они решили обменять на реальные деньги в Вязниковском районе. Опять брались сельпо, делались недорогие покупки. Сдачи оказалось на сумму не менее 12 000 рублей, плюс товар.

На суде троица вину признала полностью, от дачи показаний отказалась. Женщине дали 4 года исправительной колонии общего режима. Первому мужчине - 2 года 6 месяцев исправительной колонии общего режима, второму - 1 год 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.