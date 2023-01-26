На возобновление строительства хоккейной площадки в Судогодском районе может не найтись денег

Фото регионального ОНФ

Два года назад в Судогодском районе, в поселке Воровского, начали строить хоккейную площадку. Было выделено 50 миллионов рублей. Однако она до сих пор не готова.

Контракт с первым подрядчиком разорвали, новый заключили летом, внесли аванс в 25 миллионов рублей. Объект должны были сдать до 10 декабря. Но работы не начались. Подрядчик пояснил, что в проекте нашлись несоответствия, однако администрации Судогодского района об этом не сообщили, а начинать работы в декабре не стали.

- Администрация расторгла контракт в одностороннем порядке, однако подрядчик с этим не согласен. Дело находится в Арбитражном суде. Мы опасаемся, что денег в бюджете администрации может не найтись. Судьба 25 миллионов, которые были отданы подрядчику, неизвестны. Дело находится на контроле прокуратуры, - сообщил сопредседатель регионального ОНФ Федор Лавров.

Между тем, в поселке проживает 2,5 тысячи жителей, хоккеем занимается больше 80 ребят. Они занимаются на нестандартной хоккейной площадке, возведенной силами жителей.