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НовостиОбщество26 января 2023 12:55

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел личный прием граждан

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Глава Владимирской области Александр Авдеев провел личный прием граждан. О его итогах он рассказал у себя в телеграм-канале.

"В этот раз на встречу записалось более 10 человек из разных уголков нашего региона. С заявителями договорились об ускорении газификации деревень Максимово Меленковского района и Грибково Муромского района и о ремонте ряда дорожных участков. Председатель Владимирского отделения ООО «Инвалиды войны» Сергей Грязнов предложил ввести в регионе единовременную выплату ко Дню Победы для участников боевых действий", рассказал Александр Авдеев.

Также глава региона рекомендовал администрации Владимира заняться установкой детской площадки во дворе дома №1 на Сущёвском проезде. Его об этом на личном приеме попросила девочка Саша. Мэрия взяла установку на контроль и обещала сделать при сухой погоде.