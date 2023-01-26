Владимирские светофоры станут "умными"

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области заказал проект интеллектуальной транспортной системы для города Владимира.

Разработка нужна, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения и «оптимизировать условия движения транспортных потоков на автомобильных дорогах городской агломерация для повышения их пропускной способности и снижения риска возникновения ДТП».

Интеллектуальная транспортная система будет включать несколько подсистем, платформ и модулей. Она позволит как в автоматическом, так и в ручном режимах оперативно реагировать на дорожную обстановку, менять фазы светофоров, передавать сведения об инцидентах в МЧС, скорую помощь и коммунальным службам, а также в режиме реального времени собирать данные о транспортных потоках, которые затем можно использовать при реконструкции дорог.

В проекте предусмотрят монтаж «умных» светофоров — они должны появиться, например, на перекрестках улицы Мира и Октябрьского проспекта, улиц Студеная гора и Дворянская, улиц Добросельская и Егорова, улицы Мира и проспекта Строителей, Судогодского шоссе и улицы Зеленой. Создание ИТС также подразумевает установку видеокамер по 87 адресам.

Центр безопасности дорожного движения Владимирской области готов заплатить до 40,3 миллиона рублей. Подрядчика определят 3 февраля. Сама работа должны быть выполнена до середины июня.