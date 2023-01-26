В Муроме преподавателя ВлГУ оштрафовали за мошенничество и подлог

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, преподаватель Муромского института (филиала) ВлГУ обвинялся в совершении мошенничества с использованием служебного положения и служебном подлоге.

Суд установил, что сотрудник института с сентября 2021 по февраль 2022 года помогал гражданам в получении дипломов о профессиональной переподготовке и указывал в них необходимую специальность. Данные он вносил в документы, при этом понимая, что уровень его зарплаты зависит от числа заключенных с Центром дополнительного образования договоров. При этом экзамены и зачеты в реальности не сдавались.

Также преподаватель путем обмана забрал себе выделенные в рамках нацпроекта «Демография» 30 тысяч рублей, которые направлялись на проект «Содействие занятости».

Сам подсудимый вину полностью признал и ущерб возместил. С учетом заслуг преподавателя, наградах, положительных характеристиках и содействию местным предприятиям, суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.