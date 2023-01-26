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НовостиПроисшествия26 января 2023 11:48

В Коврове местный житель изготовил 1168 бутылок контрафактного алкоголя

На днях Ковровский городской суд признал его виновным
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, местный житель признан виновным в производстве и хранении в целях сбыта немаркированой алкогольной продукции.

Суд установил, что мужчина сам изготовил алкогольный напиток при помощи специального оборудования, в котором он смешивал спирт и пищевые добавки. В начале февраля минувшего года он изготовил в общей сложности не менее 1168 бутылок.

Напиток он разливал в обклеенные якобы фирменными этикетками известных производителей бутылки. Всю партию мужчина хранил в двух гаражах, а стоимость изъятой продукции эксперты оценили в 800 тысяч рублей.

Суд назначил кововчанину штраф в 200 тысяч рублей. Весь алкоголь будет направлен для уничтожение в Росалкогольрегулирование.