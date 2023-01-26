За год во Владимире стало больше убийств и коррупционных преступлений

. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За год во Владимире пресечено 245 нарушений антикоррупционного законодательства. Возбуждено 8 уголовных дел по коррупционным преступлениям. По материалам прокурорских проверок привлечены к ответственности руководители ГУП ДСУ-3, ФГУП ФСИН «Владимирское», Владимирского медицинского колледжа, сообщает Зебра-тв.

Много случаев мелких взяток, полученных работниками медицинских учреждений за фиктивную вакцинацию от коронавирусной инфекции в начале 2022 года. Увеличилось число коррупционных хищений. Значительно увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств. Многие из них совершаются в состоянии алкогольного опьянения.

Почти в два раза увеличилось число тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними. На треть увеличилось число зарегистрированных случаев дистанционного мошенничества, а вот раскрываемость таких преступлений, «недопустимо низкая».