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НовостиОбщество19 января 2023 13:34

В Вязниках на улице Текстильная не смогли провести освещение дорог

Несмотря на требования прокуратуры, тротуары и проезжая часть остались в темноте
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством Вязниковского района еще в августе минувшего года была проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверки было установлено, что в микрорайоне Нововязинки на улице Текстильная имеются колдобины на дорогах, а также отсутствует освещение.

По данным фактам главе администрации Вязниковского района вносилось представление, после чего дорожное полотно привели в порядок, а вот фонари так и не установили. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, потребовав обязать администрацию привести уличное освещение улицы Текстильная в соответствие с требованиями нормативов.

Суд требование прокуратуры удовлетворил.

Исполнение решения находится на прокурорском контроле.