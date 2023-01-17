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НовостиПроисшествия17 января 2023 11:33

В Юрьев-Польском чиновник и бизнесмен присвоили 100 тысяч бюджетных рублей

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

12 января следователи следственного отдела ОМВД России по Юрьев-Польскому району по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного ОМВД возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя города Юрьев-Польский. Он подозревается в мошенничестве.

Установлено, что подозреваемый, находясь в конце 2021 года в должности заместителя директора одного из муниципальных бюджетных учреждений, используя служебное положение, заключил договор с предпринимателем для выполнения ремонтных работ в учреждении.

Работы, как установила впоследствии экспертная комиссия, были выполнены не в полном объеме, а деньги на счет предпринимателя перечислены полностью. Как выяснилось, большую часть полученных денежных средств, почти 100 тысяч рублей, предприниматель передал чиновнику, сообщили в областном УМВД.

Подозреваемый во всем признался. Расследование уголовного дела продолжается.