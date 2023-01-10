Во Владимире скоростной поезд «Ласточка» с пассажирами застрял из-за поломки

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около семи часов вечера в ряде телеграм-каналов появилось видео якобы от пассажиров скоростного поезда «Ласточка, следовавшего по маршруту «Нижний Новгород — Москва». В коротком ролике они объяснили, что поезд из-за поломки встал на станции Владимир, и на тот момент около часа люди оставались без света и без отопления.

В Горьковской железной дороге — филиале ОАО «РЖД» подтвердили, что поезд №705 действительно вынужденно был задержан на станции Владимир из-за поломки. При этом температурный режим в вагонах соблюдался, санузлы работали, а пассажиров обеспечили питьевой водой.

Позже всех застрявших во Владимире людей отправили в столицу другими «Ласточками» - №733, прибывшей в 20.13 и №707, пришедшей в 20.52.

Владимирская транспортная прокуратура уточнила, что на случай нарушения прав граждан на железнодорожном вокзале было организовано дежурство сотрудников, но жалоб ни от кого не поступило.

Тем временем Центральное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России начало по факту случившегося доследственную проверку. Восстановительные работы продолжаются.

По предварительным данным следователей, причиной случившегося стала неисправность электросекции поезда.