В Судогодском районе в новогоднюю ночь произошло убийство

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уже после боя курантов, ночью 1 января, между двумя приятелями, отмечавшими Новый год распитием спиртного, вспыхнула ссора. Во время перепалки 35-летний мужчина нанес 43-летнему приятелю несколько ударов ножом и сбежал.

Потерпевший от полученных ран скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержали на следующий день. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На время расследования обвиняемого отправили под стражу.