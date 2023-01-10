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НовостиПроисшествия10 января 2023 14:08

В Судогодском районе в новогоднюю ночь произошло убийство

Преступление было совершено во время праздничного застолья
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, уже после боя курантов, ночью 1 января, между двумя приятелями, отмечавшими Новый год распитием спиртного, вспыхнула ссора. Во время перепалки 35-летний мужчина нанес 43-летнему приятелю несколько ударов ножом и сбежал.

Потерпевший от полученных ран скончался на месте происшествия, а обвиняемого задержали на следующий день. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На время расследования обвиняемого отправили под стражу.