В Меленковском районе осудят группу «черных археологов»

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель прокурора Меленковского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по статье «Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания в земле без разрешения, повлекших повреждение культурного слоя».

В преступлении обвиняются четверо жителей региона. По версии следствия, трое из них в октябре 2020 года при помощи металлоискателя незаконно искали предметы старины и выкопали ямы на объекте культурного наследия федерального значения «Два могильника муромы», датируемых VII-X веками. Этот объект находится близ села Казнево. Там «черные археологи» нашли предметы быта и украшения, возраст которых превышает 100 лет.

Таким же образом у деревни Михайлово Муромского района мужчины находили старинные предметы в течение 2020-2021 годов, находясь на грунтовом могильнике «Михайлово I».

Если их вина будет доказана, нелегальным копателям может грозить до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело предстоит рассматривать Меленковскому районному суду.