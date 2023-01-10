В Киржачском районе 69-летний мужчина пострадал на пожаре в деревенском доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.26 информация о пожаре была передана диспетчерам Киржачского пожарно-спасательного гарнизона, и вскоре первые расчеты прибыли на место. В тушении задействовали 14 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах.

По прибытии первого подразделения дом горел по всей пощади открытым пламенем. При этом огонь угрожал перекинуться на соседние постройки.

Пожарным удалось локализовать и ликвидировать пламя, общая выгоревшая площадь составила 100 квадратных метров. Увы, на пожаре пострадал мужчина 1953 года рождения.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.