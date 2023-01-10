Во Владимирской области эпидпорог превышен среди подростков и взрослых на 37 процентов

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За прошедшую 1 неделю 2023 года за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 6139 человек с признаками ОРВИ, среди них 2713 детей. Превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше - на 37,4%.

Во Владимире зарегистрировано 2256 обращений в лечебные учреждения, среди них 1027 детей. Превышение эпидпорога по совокупному населению на 2,1%, в возрастной группе 15 лет и старше на 35,8%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Собинском районе – 160,4, Радужном – 65,6, Владимире – 64,2.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что данные показатели обусловлены отсроченной обращаемостью в медицинские учреждения в праздничные дни.

Было проведено 210 исследований. Из положительных находок – 7 случаев гриппа A(H1N1), а также респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

Всего в текущий эпидемический сезон обнаружено 194 положительных находки гриппа: 193 случая гриппа A(H1N1), 1 случай гриппа A(H3N2).