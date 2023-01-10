Мошенник из Владимира украл больше 70 миллионов рублей

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Владимира. Он обвиняется в совершении семи эпизодов мошенничества.

Установлено, что с 2011 года по март 2021 мужчина, вводил потерпевших в заблуждение, сообщая, что является брокером и убеждал передавать ему деньги для их инвестирования на условиях выплаты высоких процентов, сообщает областная прокуратура.

Часть полученных денег злоумышленник использовал для создания видимости деятельности путем частичной выплаты процентов, оставшиеся - обратил в свою пользу. В результате потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 70 миллионов рублей. Вину мужчина не признал.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владимира. За совершение преступлений ему может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.