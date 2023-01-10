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НовостиОбщество10 января 2023 11:42

Спасатели прибыли на выручку к замерзающим лебедям в Красной Горбатке

Однако их помощь не потребовалась
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Фото регионального управления МЧС

Фото регионального управления МЧС

Мы уже писали, что местные жители Красной Горбатке обратились за помощью к МЧС, поскольку увидели замерзающим в реке Колпь лебедей .

На место выехали сотрудники 60-й пожарно-спасательной части и представители администрации. Пожарные с соблюдением техники безопасности подобрались к птицам, но, к счастью, оказалось, что в помощи лебеди не нуждались и самостоятельно улетели с водоёма, сообщили в региональном управлении МЧС.

Жители Красной Горбатки благодарят сотрудников МЧС России за проявленное неравнодушие!