Спасатели прибыли на выручку к замерзающим лебедям в Красной Горбатке

Фото регионального управления МЧС

Мы уже писали, что местные жители Красной Горбатке обратились за помощью к МЧС, поскольку увидели замерзающим в реке Колпь лебедей .

На место выехали сотрудники 60-й пожарно-спасательной части и представители администрации. Пожарные с соблюдением техники безопасности подобрались к птицам, но, к счастью, оказалось, что в помощи лебеди не нуждались и самостоятельно улетели с водоёма, сообщили в региональном управлении МЧС.

Жители Красной Горбатки благодарят сотрудников МЧС России за проявленное неравнодушие!