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НовостиПроисшествия10 января 2023 11:21

В Коврове жителя Республики Коми задержали за попытку продажи наркотиков

Мужчина пытался распространять запрещенные вещества через тайники
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце декабря оперативники отдела полиции Коврова задержали 30-летнего уроженца Республики Коми, который пытался делать тайники-закладки.

При нем обнаружили 16 свертков с наркотиком, которым оказался мефедрон общей массой 22 грамма, что подтвердила экспертиза.

Молодой человек объяснил, что ранее сам забрал оптовую партию из тайника, расфасовал на дозы и должен был распространить их на территории Коврова.

По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков следователи возбудили уголовное дело. На время следствия мужчина отправлен под стражу.