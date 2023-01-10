Во Владимире в двенадцатый раз пройдет забег Дедов Морозов

. Фото: Ольга МАКАРОВА

В субботу,14 января, в центре города состоится двенадцатый карнавальный забег Дедов Морозов и Снегурочек!

К участию в забеге допускаются все желающие в любой возрастной категории, дистанция пройдет от Театральной до Соборной площади и составит 600 метров. Обязательным условием является наличие костюма Деда Мороза/Снегурочки.

Будут определены победители забега в следующих номинациях: «Самый юный Дед Мороз»; «Самая юная Снегурочка»; «Самый опытный Дед Мороз»; «Самая опытная Снегурочка»; «Самая Спортивная семья»; «Самый Нарядный Дед Мороз»; «Самая Нарядная Снегурочка».

Начало регистрации в 11.30 на Театральной площади, старт - в 12.00.