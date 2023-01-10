Жители Красной Горбатки просят спасти замерзающих лебедей

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На реке Колпь в парке Красной Горбатки сейчас гостят лебеди. Как сообщает издание Горбатка. ру, одна сердобольная женщина каждый день приносит им еду. И сегодня она, несмотря на сильный мороз, пришла их покормить и обнаружила, что один скорее всего замёрз, а вот второго ещё можно спасти.

Местные жители просят МЧС помочь спасти птицу. Однако непонятно, какое отношение к этому имеет чрезвычайное ведомство. Скорее всего, помочь могут волонтеры, которые занимаются птицами или сами жители, которые могут забрать ее домой на время холодов.