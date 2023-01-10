В школьных столовых Владимирской области нарушения выявляют в 62 процентах случаев

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Региональное управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг школьных столовых. Выяснилось, что горячее питание получают только 78,5% школьников области, (с 1 по 4 класс – 99,3% школьников, с 5-11 класс – 62,7%).

За 4 месяца учебного года было проведено 180 выездных внеплановых проверок.В 62% в выявлены нарушения. В частности, нарушения режимных моментов работы пищеблока; нарушение технологии приготовления блюд; нарушение условий хранения пищевых продуктов; замечания к маркировке продукции и сопроводительной документации; замечания к ведению документации на пищеблоке; замечания к прохождению гигиенического обучения и воспитания.

По фактам выявленных нарушений ответственные должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности.