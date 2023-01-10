Жители Карабаново остались без тепла воды из-за вандалов

фото Правительства Владимирской области

На оперативном совещании подвели итоги работы коммунальных служб в новогодние праздники.

Первые праздничные дни в области прошли без серьёзных происшествий. Однако из-за резкого похолодания 6 января произошли технологические аварии на системах теплоснабжения в нескольких городах.

Во Владимире произошли 2 порыва на сетях теплоснабжения на улице Лакина и проспекте Строителей. Под отключение отопления и горячего водоснабжения попало около 3 тысяч жителей 26 домов. В Коврове из-за порыва на теплосетях под отключение попало 7 многоквартирных домов, более 220 человек остались без теплоснабжения.

В Карабаново неизвестные срезали болты на задвижках на магистральном водопроводе, из-за чего была прекращена поставка не только воды, но и теплоносителя во всём городе с 19 до 24 часов. Поиском виновных занимается полиция.

Также в регионе фиксировались единичные случаи отключения электроэнергии, в основном из-за нагрузки на сети в период сильного похолодания в Вязниковском, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Собинском и Судогодском районах.