В Коврове местный житель напал на таксиста и ограбил знакомого

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту грабежа, разбоя и угона. Во всех этих преступлениях обвиняется 31-летний ковровчанин.

По версии следствия, мужчина в феврале 2022 года освободился из заключения, но продолжил преступный путь. В том же месяце он пришел к приятелю, у которого имелась сумка с деньгами. Гость вырвал сумку из его рук и сбежал, в ней находилось 5500 рублей.

А через несколько дней ковровчанин напал на таксиста. Во время поездки он находился на заднем сидении и обхватил шею водителя, после чего потребовал отдать ему все деньги. Получив несколько сотен рублей, мужчина начал угрожать таксисту, что свяжет его, но тому удалось убежать, оставив ключи в замке зажигания.

Тогда разбойник пересел за руль и попытался уехать, но совершил ДТП, причинив владельцу машины ущерб в 350 тысяч рублей.

Когда обвиняемого задержали, он не стал отпираться и сознался во всех преступлениях. На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано на рассмотрение в Ковровский городской суд.