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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:26

Во Владимире произошел пожар в жилом доме на улице Комиссарова

Происшествие случилось днем 9 января в доме №9
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

В 11.14 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступила информация о пожаре, происходящем в многоквартирном жилом доме на улице Комиссарова.

На место ЧП выехали 16 сотрудников МЧС на пяти машинах. На месте они заметили, что на втором этаже дома происходит задымление.

Тут же было сформировано одно звено газодымозащитников, которые направились внутрь, и ликвидировали пожар в одной из квартир. К счастью, он оказался небольшим — выгорела площадь в 1 квадратный метр, сгорела часть вещей и отделки комнаты, никто из людей не пострадал.

Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.