Во Владимирской области 10 января коронавирус подтвержден у 19 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 10 января лабораторно подтверждено 19 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

4 случая во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, по 3 - в Муромском и Ковровском районах, по 1 заболевшему в Юрьев-Польском, Киржачском, Гороховецком, Меленковском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 178782 случая заболевания (49658 сл. в г. Владимире, 19297 сл. в Муромском, 21125 сл. в Ковровском, 6364 сл. в Петушинском, 8618 сл. в Кольчугинском, 10959 сл. в Александровском, 7232 сл. в Юрьев-Польском, 15910 сл. в Гусь-Хрустальном, 1738 сл. в Судогодском, 3579 сл. в Собинском, 1970 сл. в г. Радужный, 5822 сл. в Киржачском, 4089 сл. в Камешковском, 3294 сл. в Гороховецком, 4559 сл. в Меленковском, 6039 сл. в Вязниковском, 6212 сл. в Суздальском, 2317 сл. в Селивановском).