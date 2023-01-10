Вице-губернатора Владимирской области Вячеслава Кузина наградили медалью "за трудовые заслуги"

Фото Правительства Владимирской области.

9 января за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу главный финансист Владимирской области Вячеслав Кузин был награждён медалью «За трудовые заслуги». Соответствующий указ подписал глава 33 региона Александр Авдеев.

Во многом эта медаль была вручена Вячеславу Кузину в связи с тем, что 4 января ему исполнилось 75 лет. Почти 30 лет из них он работает в Правительстве Владимирской области, где заведует региональными финансами. Вопросами бюджетной и налоговой политики он начал заниматься с 1993 года.

Чтобы оценить уровень работы чиновника, достаточно сказать, что по качеству управления региональными финансами наша область отнесена к высшей группе в Российской Федерации. Государственный долг региона и расходы на его обслуживание являются одними из самых низких в Центральном федеральном округе и в целом по России. Объём госдолга Владимирской области по итогам 2021 года составил 5,9 процента от доходов областного бюджета без учёта безвозмездных поступлений.