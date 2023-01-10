В Коврове замглавы администрации наказали за плохую уборку города

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе совместной с сотрудниками ГИБДД работы представители надзорного ведомства Коврова вскрыли нарушения в части уборки улиц от снега и наледи.

В частности, на дорогах образовались снежные валы, которые были расположены менее чем в 10 метрах от пешеходных переходов и в 20 метрах от остановок. Также на тротуарах и дорогах присутствовали снег и наледь.

По результатам проверки главе администрации было внесено представление, а на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Коврова возбудили дело об административном правонарушении за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог.