Во Владимирской области за новогодние праздники 2023 на свет появились четыре двойни

фото Минздрава Владимирской области

С 1 по 8 января наступившего года в нашем регионе родились 152 ребенка - 78 мальчиков и 74 девочки.

Больше половины малышей появились на свет в родильных домах города Владимира. В Областном перинатальном центре – 44 ребенка (24 мальчика и 20 девочек), в Роддоме №2 – 31 ребенок (16 мальчиков и 15 девочек), в Областной клинической больнице – 12 детей (5 мальчиков и 7 девочек).

За 8 дней этого года родились 4 двойни, 3 – в Областном перинатальном центре. В тройку городов – лидеров по количеству появившихся на свет детей в новогодние праздники вошли Владимир – 87 детей, Муром – 21 ребенок, Ковров – 17 детей.