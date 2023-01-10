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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:14

В Гусь-Хрустальном районе в нежилом доме случился крупный пожар

Возгорание произошло днем 9 января в доме №4\12 по улице Мира
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.45 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов на улицу Мира, где пламя охватило двухэтажный нежилой дом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что здание горит открытым огнем. Пожар был ликвидирован на площади 230 квадратных метров, к счастью, никто из людей не пострадал, а на соседние дома огню перекинуться не дали.

В результате сгорела часть кровли и конструкции дома. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.