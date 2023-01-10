В Гусь-Хрустальном районе в нежилом доме случился крупный пожар

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.45 диспетчеры пожарной охраны приняли вызов на улицу Мира, где пламя охватило двухэтажный нежилой дом.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили, что здание горит открытым огнем. Пожар был ликвидирован на площади 230 квадратных метров, к счастью, никто из людей не пострадал, а на соседние дома огню перекинуться не дали.

В результате сгорела часть кровли и конструкции дома. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС.