Жительница Камешковского района украла у пенсионерок деньги и ювелирные украшения

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Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Камешковского района. Она обвиняется в двух кражах.

Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемая под мнимыми предлогами (попить воды, подать милостыню) попадала в квартиры пожилых женщин, проживающих во Владимире, где, убедившись, что за ней никто не наблюдает и не сможет ей помешать, похищала деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 100 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд. За совершение преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.