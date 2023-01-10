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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:03

Жительница Камешковского района украла у пенсионерок деньги и ювелирные украшения

Она может сесть в тюрьму на 6 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван ВИСЛОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении жительницы Камешковского района. Она обвиняется в двух кражах.

Установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемая под мнимыми предлогами (попить воды, подать милостыню) попадала в квартиры пожилых женщин, проживающих во Владимире, где, убедившись, что за ней никто не наблюдает и не сможет ей помешать, похищала деньги и ювелирные украшения. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, превысил 100 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено во Фрунзенский районный суд. За совершение преступлений предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 6 лет.