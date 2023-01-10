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НовостиОбщество10 января 2023 5:24

Во Владимирской области будет единое пособие для беременных и семей с детьми

Заявления на его получение начали принимать с 9 января
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Даниил ОПАРИН

С 1 января появилась новая социальная мера поддержки. Речь идет о едином пособии для беременных, вставших на учет на ранних сроках, и родителей детей до 17 лет.

Пособие объединяет ряд действовавших ранее выплат и будет предоставляться семьям, чей доход не достигает прожиточного минимума. Размер субсидии зависит от доходов и составит от 50% до 100% от суммы регионального прожиточного минимума. Это 7-14 тысяч рублей в месяц.

Подать заявление можно через госуслуги. С 9 января заявления родителей начали принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ.