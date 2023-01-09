Владимирский областной суд отправил в колонию шайку крупных наркодельцов

Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Владимирский областной суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам и женщине, обвинявшимся в участии в преступном сообществе, а также в производстве наркотиков организованной группой в особо крупном размере. Также женщину судили за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере при помощи интернета.

Суд установил, что все трое были участниками преступного сообщества, занимавшегося с ноября 2019 по 26 июня 2020 года в деревнях Арсаки и Гидеево Александровского района производством наркотических средств, содержащих производное метилэфедрона.

В ходе обысков у них изъяли более 10 килограммов этого наркотического вещества.

Также сама женщина, освоив технологию приготовления наркотика, вместе с сыном тайно от подельников попыталась продать 1,5 килограмма излишков.

Суд признал всех троих виновными. Один из мужчин получил 15 лет и 3 месяца колонии строгого режима, второй — к 12 годам также строгого режима, а женщина приговорена к 15 годам колонии общего режима. Ее сына осудили ранее.

В пользу государства были конфискованы участки, на которых они производили наркотические вещества, а также автомобили «Тойота Ленд Крузер» и «Форд Фокус», на которых участники сообщества перевозили свой запрещенный товар.

Приговор в законную силу не вступил.