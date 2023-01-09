Во Владимирской области не планируется открывать новые пункты обогрева

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области Петр Денисов, сотрудники чрезвычайного ведомства региона развернули только один мобильный пункт обогрева, который находится на 302 километре трассы М-7 «Волга». Правда, пока он оказался невостребованным.

Всего же региональный главк МЧС обладает пятью такими мобильными пунктами, однако пока заявки от муниципалитетов на их размещение не поступали, к тому же, по словам Петра Денисова, уже с ночи на 11 января температура воздуха должна пойти на повышение, а снегопадов, которые могут привести к заторам, не ожидается.

Что касается стационарных пунктов обогрева, находящихся в придорожных кафе, гостиницах и в других местах, то водители, попавшие в сложную дорожную ситуацию из-за морозов, также могут туда обратиться. Однако следует помнить, что эти пункты не являются местами отдыха, а предназначены именно для оказания помощи.